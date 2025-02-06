16:26
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Экономика

Британцы построят в Кыргызстане завод по производству гибкого бетонного полотна

Кыргызстан подписал соглашение с британской компанией Concrete Canvas о строительстве завода по производству гибкого бетонного полотна. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Сообщается, что планируемая мощность завода составит не менее 5 миллионов квадратных метров бетонного полотна в год.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что проект является примером эффективного партнерства между государством и бизнесом.

«После запуска завода вместо 100 тонн цемента мы можем использовать всего 5 тонн этого материала, при этом достигая ожидаемого результата и значительно увеличивая скорость монтажа. Используя эту технологию, мы шагаем в ногу со временем. Мы уверены, что этот проект станет катализатором для других инвестиционных инициатив», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Гибкое бетонное полотно — инновационный материал, позволяющий значительно ускорить монтаж и снизить негативное воздействие на окружающую среду, сочетая в себе свойства бетона и гибкость.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319143/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Фасоль, шерсть, кашемир. Что еще Кыргызстан будет экспортировать в Китай
Глава кабмина встретился с советником премьер-министра Японии. О чем говорили
Госорганам поручили контролировать цены на продукты питания
Под памятником Манасу на площади Ала-Тоо построят торговый центр
Кыргызстан и Узбекистан обсудили водноэнергетическое партнерство
Кыргызстан и Иран обсудили расширение экономического сотрудничества
Кыргызстан и Беларусь намерены довести совместный товарооборот до $500 миллионов
Кыргызстан станет площадкой глобального диалога по защите снежного барса
Адылбек Касымалиев расскажет о цифровизации в КР на заседании ЕАЭС в Алматы
ОАО «Завод ЖБИ» сменило генерального директора
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на&nbsp;3&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на 3 февраля
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;марта вводится запрет на&nbsp;оборот ряда товаров без акциза В Кыргызстане с 1 марта вводится запрет на оборот ряда товаров без акциза
Курсы валют в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3&nbsp;февраля Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 февраля
Сом подорожал к&nbsp;евро, рублю и&nbsp;тенге. Курсы валюты на&nbsp;4&nbsp;февраля Сом подорожал к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 4 февраля
Бизнес
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
6 февраля, четверг
16:26
Привилегии для бывших спикеров ЖК кабмин не поддержал: неравенство недопустимо Привилегии для бывших спикеров ЖК кабмин не поддержал:...
16:06
Британцы построят в Кыргызстане завод по производству гибкого бетонного полотна
16:03
В Бишкеке парень напал на мужчину и, угрожая ножом, отобрал сотовые телефоны
15:47
Кыргызстан и S&P обсудили присвоение стране суверенного кредитного рейтинга
15:15
Власти США прекратили финансирование The New York Times и Associated Press