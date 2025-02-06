Британцы построят в Кыргызстане завод по производству гибкого бетонного полотна

Кыргызстан подписал соглашение с британской компанией Concrete Canvas о строительстве завода по производству гибкого бетонного полотна. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Сообщается, что планируемая мощность завода составит не менее 5 миллионов квадратных метров бетонного полотна в год.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что проект является примером эффективного партнерства между государством и бизнесом.

«После запуска завода вместо 100 тонн цемента мы можем использовать всего 5 тонн этого материала, при этом достигая ожидаемого результата и значительно увеличивая скорость монтажа. Используя эту технологию, мы шагаем в ногу со временем. Мы уверены, что этот проект станет катализатором для других инвестиционных инициатив», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.