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Экономика

Кыргызстан и S&P обсудили присвоение стране суверенного кредитного рейтинга

Первый заместитель министра экономики Чоро Сейитов провел встречу с аналитиками международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) для обсуждения вопроса присвоения стране суверенного кредитного рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Чоро Сейитов представил основные показатели социально-экономического развития Кыргызстана и рассказал о проведенных реформах. Он отметил, что в 2023 году ВВП страны достиг 1 триллиона 228 миллиардов 900 миллионов сомов, показав рост на 6,2 процента. Также отмечено, что итоги 2024 года демонстрируют продолжение интенсивного экономического роста, начавшегося в 2022-2023 годах.

Аналитикам S&P предоставлена информация по ключевым макроэкономическим показателям, структурным реформам в сфере цифровизации, торгово-экономическим отношениям, привлечению иностранных инвестиций. Кроме того, стороны обсудили вопросы недропользования, энергетики и статистики.

В рамках визита аналитики S&P провели встречи с представителями министерств и ведомств Кыргызстана, а также запланировали встречи с международными финансовыми институтами и дипломатическими представительствами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319137/
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