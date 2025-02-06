Кыргызстан борется за беспошлинный порог в 200 евро для онлайн-покупок

Заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев на брифинге по итогам заседания Международного совета ЕАЭС заявил, что Кыргызстан активно выступает за сохранение порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Для ЕАЭС хотят создать единые правила электронной торговли

Вопросы регулирования электронной коммерции стали ключевой темой обсуждения на последнем заседании Международного совета ЕАЭС. Обсуждается проект соглашения об электронной коммерции в рамках союза, который создаст для нее единые правила.

Несмотря на отсутствие единого документа, регулирующего электронную торговлю в рамках ЕАЭС, уже принят ряд мер, в том числе в части регулирования товаров, приобретаемых онлайн.

Регулирование электронной торговли рассматривают в двух направлениях: внешняя торговля (с третьими странами) и внутренняя торговля (между странами ЕАЭС).

В отношении внешней торговли, отметил Назарбек Малаев, ключевым вопросом является применение нетарифных мер. Действует решение, которое устанавливает единые меры нетарифного регулирования в отношении специфических товаров, таких как озоноразрушающие вещества, лекарственные средства, ядовитые вещества и дикие животные. Импорт некоторых из них полностью запрещен, а для других установлен разрешительный порядок с лицензированием.

Особую дискуссию вызывает вопрос ввоза лекарств для личного пользования через маркетплейсы. Министерство здравоохранения ряда стран против неконтролируемого ввоза отдельных видов лекарств, и ведется работа над составлением перечня препаратов, ввоз которых следует запретить или разрешить в ограниченном порядке.

«Есть специфические товары, по которым в традиционной торговле установлены запреты, и эти запреты будут распространяться на товары электронной торговли,» — подчеркнул замминистра.

Как хотят поменять тарифы?

Что касается тарифного регулирования, то сейчас для товаров, ввозимых для личного пользования в рамках традиционной торговли, действует порог беспошлинного ввоза в размере 200 евро и 31 килограмма. Если стоимость товара превышает этот порог, то взимается пошлина в размере 15 процентов от таможенной стоимости.

Разработан проект решения, предлагающий установить аналогичный порог для товаров электронной коммерции — 200 евро и 25 килограммов, однако некоторые страны, в частности Беларусь, против, предлагая поэтапное снижение порога или полную отмену.

Кыргызстан выступает за сохранение порога беспошлинного ввоза в размере 200 евро, чтобы дать возможность своим гражданам приобретать товары онлайн без уплаты таможенных пошлин.

В качестве альтернативы существующей системе предложено установить единую ставку таможенной пошлины для товаров электронной торговли в размере 5 процентов от таможенной стоимости. Эта ставка распространялась бы на все товары, за исключением транспортных средств, для которых сохранятся действующие ставки.

«С одной стороны, это лучше, чем 15 процентов для населения, с другой — здесь тоже надо посмотреть, потому что уравниваются все категории товаров на 5 процентов, и если по некоторым позициям 0 процентов, то тогда придется платить 5 процентов,» — отметил замминистра.

Работа над проектом соглашения по электронной торговле в рамках ЕАЭС активизирована по поручению главы правительства, поскольку документ призван регулировать внутреннюю торговлю, вопросы налогообложения, защиты прав потребителей и определения прав и обязанностей маркетплейсов.

Принятие соглашения станет важным шагом к созданию единого цифрового рынка в ЕАЭС и упрощению онлайн-торговли для граждан и предприятий.

Электронная торговля в Кыргызстане: от "льготного" периода к полной регуляции.

«До настоящего времени правовое регулирование отсутствовало, поэтому некоторое время можно было завозить по определенным льготам,» — отметил замминистра экономики.

Однако, по его словам, теперь необходимо обеспечить соответствие требований, предъявляемых к товарам в традиционной торговле и в электронной.

Вопрос о необходимости регулирования маркетплейсов поднят накануне в парламенте, где депутаты предложили обязать работающие в Кыргызстане онлайн-платформы пройти регистрацию. Это связано с участившимися случаями поступления некачественных товаров и отсутствием механизмов защиты прав потребителей.

Замминистра экономики подтвердил, что проект соглашения об электронной коммерции в рамках ЕАЭС нацелен на решение подобных вопросов. Он отметил, что после принятия соглашения будет принят ряд детализированных документов, регулирующих все правоотношения в этой сфере.

«Действительно, это возникает из-за того, что сфера новая, развивается во всех странах, это такая проблема не только у нас, во всем мире,» — подчеркнул он.

Несмотря на это, Кыргызстан является одной из первых стран Центральной Азии, принявших закон об электронной коммерции, и в рамках этого закона действует дорожная карта по развитию этой отрасли.

«Единственное, у нас вот только-только начали развиваться национальные маркетплейсы, а так все вот по другим направлениям развития электронной торговли мы не отстаем, и наш бизнес быстро адаптируется ко всем изменениям,» — отметил Назарбек Малаев.

Он также подчеркнул активное взаимодействие кыргызских продавцов с маркетплейсами стран ЕАЭС.