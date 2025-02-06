Фермеры Кыргызстана могут покупать семена со скидкой 30 процентов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики для государственной поддержки крестьян и фермеров предоставляет льготы на сертифицированные семена сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в ведомстве.

Граждане КР и различные предприятия могут приобрести сертифицированные семена сельхозкультур со скидкой 30 процентов от стоимости.

Для этого необходимо:

Подать в районное управление аграрного развития заявку с указанием своих контактных данных (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты).

Приложить к заявке нотариально заверенные копии следующих документов:

а) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: документ, удостоверяющий личность, ИНН (при наличии);

б) для юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, устав, решение о назначении руководителя, документ, удостоверяющий личность, и ИНН руководителя (при его наличии);

в) документ, подтверждающий наличие земельного участка (правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы, и/или договор аренды).

Районная комиссия рассмотрит заявки и составит список получателей семян в течение 20 дней с момента подачи.

Для получения подробной информации граждане могут обращаться к главному специалисту отдела сертификации семян А.Муратбековой по телефону: 0990965006.