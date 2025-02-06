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Экономика

Кыргызстан и Китай укрепляют сотрудничество: новые проекты в сельском хозяйстве

Заместитель председателя кабмина Кыргызстана Бакыт Торобаев провел ряд встреч с представителями китайского бизнеса и организаций для расширение сотрудничества между двумя странами. Ключевой акцент сделан на реализации перспективных проектов в сфере сельского хозяйства, торговли и развития инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минводсельпрома.

Среди ключевых проектов, находящихся в стадии обсуждения:

  • Строительство надзорного склада с Heze Water Group Co., Ltd. в Улугчат-Кызыл-Суу Кыргызской автономной области Китая.

  • Открытие КПП «Бедель», который, как ожидается, значительно укрепит торговые связи между Китаем, Кыргызстаном и странами Центральной Азии. Совместная работа с Инвестиционной строительной группой города Аксу уже планируется.

  • Строительство 34 центров поддержки фермеров по всей стране с инвестициями от Heze Water Group Co., Ltd. в размере около $17 миллионов. Данный проект нацелен на развитие сельского хозяйства и создание новых рабочих мест.

  • Строительство контрольного склада КПП «Иркештам», одобренного Главным таможенным управлением КНР, для приема импортного зерна.

  • Модернизация канала Нургазиева и ирригационной системы Шахимардана, финансируемой Всемирным банком, которая обеспечит орошение 15 тысяч гектаров земли.

  • Строительство автодороги Барскоон — Уч-Турфан — Аксу, создающей новый торговый маршрут и сокращающей путь между Аксу и Бишкеком на 437 километров.

  • Строительство отеля в селе Барскоон на Иссык-Куле, что станет первым проектом с китайскими партнерами на южном берегу озера и привлечет больше туристов и инвестиций.

  • Строительство завода по производству карбомида, нацеленного на обеспечение продовольственной безопасности и повышение экспортного потенциала страны.

  • Модернизация Аксуйского кукурузо-перерабатывающего завода (АКПЗ) для повышения качества продукции и увеличения ее конкурентоспособности на международном рынке.

Кроме того, состоялись переговоры с компанией Jilin Teyan Biotechnology Co., Ltd. о поставках ветеринарных вакцин в Кыргызстан и о возможности строительства завода по производству вакцин для животных.

Разговор зашел и о внедрения технологий «умных ранчо» с Китайской академией сельскохозяйственных наук и China Telecom, что позволит повысить эффективность сельского хозяйства в Кыргызстане за счет цифровизации и инновационных решений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319098/
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