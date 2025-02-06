Промышленный центр «Центральная Азия» откроют на границе Казахстан и Узбекистан

Казахстан на границе с Узбекистаном откроет международный промышленный центр кооперации «Центральная Азия». Мажилис парламента ратифицировал соответствующее межправительственное соглашение.

Согласно документам, центр будет располагаться в районе пропускных пунктов «Гулистан» и «Атамекен», на территории планируется строительство различных объектов, включая склады, терминалы и перерабатывающие заводы. Китайские инвесторы выразили интерес к участию в проекте.

Предполагается, что запуск центра поможет увеличить торговый оборот между странами до $10 миллиардов. Отметим, согласно предварительным статистическим данным, на конец 2024 года он сократился до $4,3 миллиарда.

В рамках соглашения будет создано две управляющие компании, которые будут отвечать за организацию работы центра на территории каждого из государств. Ожидается, что центр «Центральная Азия» откроют в 2027 году. Он будет работать в формате свободной экономической зоны.