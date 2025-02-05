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Экономика

КР и КНР договорились о строительстве ветровой и солнечной электростанций

В рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Китай 5 февраля в Пекине были подписаны инвестиционные соглашения в сфере энергетики.

Кабинет министров КР заключил два инвестиционных договора с китайской компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd.. Первый предусматривает строительство и эксплуатацию ветровой электростанции мощностью 300 мегаватт, второй — создание солнечной электростанции аналогичной мощности.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР

«Эти проекты открывают новые перспективы для развития возобновляемых источников энергии, привлечения инвестиций и укрепления энергетической безопасности республики», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319061/
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