КР и КНР договорились о строительстве ветровой и солнечной электростанций

В рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Китай 5 февраля в Пекине были подписаны инвестиционные соглашения в сфере энергетики.

Кабинет министров КР заключил два инвестиционных договора с китайской компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd.. Первый предусматривает строительство и эксплуатацию ветровой электростанции мощностью 300 мегаватт, второй — создание солнечной электростанции аналогичной мощности.

Фото пресс-службы президента КР

«Эти проекты открывают новые перспективы для развития возобновляемых источников энергии, привлечения инвестиций и укрепления энергетической безопасности республики», — говорится в сообщении.