Кыргызстан и Китай облегчают туристические поездки: подписан меморандум

В рамках государственного визита Садыра Жапарова в Китай подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и Министерством культуры и туризма КНР об облегчении групповых туристических поездок между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

По ее данным, церемония состоялась в Пекине, от кыргызской стороны документ подписал министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

Меморандум нацелен на стимулирование туристической отрасли Кыргызстана, привлечение инвестиций и содействие экономическому росту. Ключевым преимуществом станет возможность для Китая официально направлять организованные туристические группы в КР.

«Взаимодействие между туркомпаниями Кыргызстана и Китая активно развивается, что проявляется в создании совместных туристических маршрутов. Уже сейчас наблюдается значительный рост турпотока из Китая. В 2024 году в Кыргызстан прибыло 127 тысяч 956 граждан КНР, что на 56 процентов больше, чем в 2023-м, когда этот показатель составлял 70 тысяч 842 человека», — говорится в сообщении.