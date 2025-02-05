Всемирный банк указал на проблемы конкуренции и образования в Центральной Азии

В рамках доклада Всемирного банка экономист Ивайло Изворски представил анализ экономических вызовов, с которыми сталкиваются страны Европы и Центральной Азии. Его выступление затронуло такие ключевые темы, как конкуренция, роль государственных предприятий, качество образования, социальная мобильность и энергетическая эффективность.

Ивайло Изворски подчеркнул, что в странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) (Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Северная Македония, Молдова, Черногория, Сербия, Турция и Туркменистан) наблюдается ухудшение конкурентной среды по сравнению с 2006 годом. В таких странах, как Армения, Узбекистан, Туркменистан и Пакистан, уровень конкуренции снизился, что создает неравные условия для бизнеса. Крупные компании, включая государственные предприятия, доминируют на рынке, оставляя мало возможностей для развития малого и среднего бизнеса. Это тормозит экономический рост и инновации.

Государственные предприятия: наследие плановой экономики

Особое внимание в докладе уделено роли государственных предприятий. В странах ЕЦА государство сохраняет значительное влияние на экономику через предприятия, в которых владеет долей более 10 процентов. В России, Украины и Польши госпредприятия присутствуют во всех 77 секторах экономики.

Это наследие плановой экономики, которое до сих пор сдерживает развитие частного сектора и внедрение новых технологий.

Ивайло Изворски отметил, что в регионе ЕЦА доля доходов госпредприятий в ВВП значительно выше, чем в странах Восточной Азии, таких как Китай и Вьетнам. Что, по его мнению, создает дополнительные барьеры для экономического роста и модернизации.

Качество образования и социальная мобильность

Одной из самых острых проблем, затронутых в докладе, стало снижение качества образования. По данным исследования, в странах ЕЦА значительно ухудшились результаты тестов PISA по математике, чтению и естественным наукам за последние 10 лет. Например, в Казахстане только 40 процентов учащихся демонстрируют какую-либо квалификацию в образовании, в то время как в Индии показатель составляет всего 15 процентов.

Ивайло Изворски обратил внимание на проблему социальной мобильности. В странах ЕЦА она снижается: дети получают меньше возможностей для улучшения своего положения по сравнению с родителями.

«Это создает эффект «ловушки среднего дохода» на личном уровне, когда люди теряют мотивацию к развитию и участию в общественной жизни», — отметил он.

Энергетика: вызовы и возможности

Энергетический сектор стал еще одной темой доклада. Страны ЕЦА потребляют в три раза больше энергии на единицу ВВП, чем страны Европейского союза.

«Это связано с высокой долей государственных предприятий в энергетике, которые часто используют устаревшие технологии и получают значительные субсидии на ископаемое топливо», — отметил он

Ивайло Изворски отметил, что субсидии на уголь, нефть и газ в регионе составляют около 5 процентов ВВП, что является одним из самых высоких показателей в мире. Это не только тормозит переход к зеленой энергетике, но и создает дисбалансы в распределении ресурсов.

В заключение доклада Ивайло Изворски предложил ряд мер для улучшения ситуации:

Реформа энергетического сектора: Устранение субсидий на ископаемое топливо, внедрение рыночных цен на электроэнергию и модернизация энергосистем для интеграции возобновляемых источников энергии.

Улучшение качества образования: Повышение стандартов обучения, увеличение продолжительности учебного года и улучшение координации между образовательными учреждениями и промышленностью.

Поддержка конкуренции: Создание равных условий для частного и государственного секторов, малого и крупного бизнеса.

Стимулирование социальной мобильности: Развитие программ, которые позволяют людям улучшать свое экономическое положение и обеспечивать лучшее будущее для своих детей.

Экономический рост Кыргызстана: успехи и вызовы

Доклад продолжил экономист Канат Тилекеев. Он отметил, что за последние несколько лет Кыргызстан показал впечатляющий экономический рост.

Он рассказал что, в 2022 году рост составил 7,2 процента, в 2023-м — 6,3 процента с пересчетом до 9 процентов. Это самые высокие показатели за последние годы. Основной вклад в рост внес сектор услуг, доля которого в экономике увеличилась до 52 процентов.

«Кыргызстан также стал важным транзитным узлом для экспорта товаров из Китая в Россию, что позволило правительству увеличить доходы бюджета. Эти средства направили на инвестиции в образование, здравоохранение и физическую инфраструктуру, что способствовало улучшению качества жизни населения», — отметил он.

По словам Каната Тилекеева,одной из ключевых проблем, сдерживающих дальнейшее развитие экономики, остается сложная налоговая система. В Кыргызстане действуют параллельные налоговые режимы для малых и средних предприятий, что создает дополнительные барьеры при переходе бизнеса из одной категории в другую. Это препятствует индустриализации и росту компаний.

Докладчик подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо унифицировать налоговую нагрузку для всех категорий налогоплательщиков, независимо от их размера.

Вызовы в образовании и занятости

Исследования показывают, что многие молодые люди в сельских районах сталкиваются с трудностями при поиске работы. Около половины сельской молодежи, особенно женщины, не имеют доступа к рынку труда. Большинство из тех, кто получает высшее образование, не работают по специальности, за исключением сферы образования.

«Миграция из сельских районов в города и за пределы страны, вероятно, будет увеличиваться, поскольку молодежь не видит перспектив в сельском хозяйстве. Только 25 процентов молодых людей работают в аграрном секторе, 75 процентов ищут возможности в других отраслях», — отметил он.

Энергетика и устойчивое развитие

Канат Тилекеев рассказал, что Кыргызстан участвует в проекте ОЭСР по устойчивой инфраструктуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который включает компонент по декарбонизации (снижению выбросов углерода) в транспортной и энергетической отраслях.

Однако инвестиции в декарбонизацию остаются нестабильными и сильно зависят от донорской поддержки.

Эксперт отметил, что без активного участия доноров инвестиции в чистую энергетику могут сократиться на 70 процентов, что подчеркивает необходимость более устойчивого подхода к финансированию инфраструктурных проектов.

Экономический рост и демографические изменения

Канат Тилекеев отметил, что Кыргызстан находится в процессе демографического перехода: рост населения замедляется, но увеличивается доля трудоспособного населения. Это создает давление на рынок труда — стране необходимо создавать тысячи новых рабочих мест.

«Особое внимание уделяется вовлечению женщин в экономику: в регионах их участие составляет 40-45 процентов, в сельской местности — до 75 процентов. Однако многие из них, особенно из удаленных горных районов, мигрируют за рубеж в поисках возможностей. Уже сейчас 40 процентов кыргызских трудовых мигрантов — женщины, и эта тенденция растет», — рассказал он.

Правительство пытается стимулировать развитие в труднодоступных регионах через субсидии и льготные программы, но этих мер недостаточно для сбалансированного роста.