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Экономика

Рубль подешевел, евро укрепился, доллар стабилен: курсы валюты на 5 февраля

Официальный курс российского рубля снизился, евро и тенге укрепились по отношению к сому. Доллар и юань остаются стабильными. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро укрепился, вернувшись выше 90 сомов. Сегодня его покупают в среднем по 90,1 сома, продают по 91,07 сома. Официальный курс — 90,3752 сома (рост — 0,89 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,868 сома, продают по 0,897 сома. Курс НБ КР — 0,8582 сома (падение — 2,64 процента).

Курс казахского тенге немного укрепился. Сегодня его покупают по 0,1147 сома, продают по 0,1835 сома. Официальный курс — 0,168 сома (рост — 0,18 процента).

Китайский юань остается стабильным. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,2 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (без изменений).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318944/
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