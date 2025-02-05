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Экономика

Правила для банков и кредитных союзов упрощают. Самое главное, что надо знать

Нацбанк Кыргызстана обновил правила для банков и кредитных союзов, чтобы защитить клиентов, повысить прозрачность и снизить риски. Новые нормы вступят в силу 6 февраля.

Итак, что же изменится?

В мире исламских банков теперь больше внимания будут уделять контролю за деньгами вкладчиков. Это как если бы за драгоценностями в шкатулке присматривали еще строже.

Если вы берете кредит под залог, теперь деньги или бумаги, которые вы оставляете в залог, должны хранить прямо в банке. А кредиты, выданные по государственным программам, считаются более надежными. И если государство гарантирует возврат, то банк может меньше волноваться о потерях.

Исламские банки смогут давать кредиты под залог товаров на складе, если срок кредита не дольше, чем срок хранения товара. Это как одолжить денег под сохранность запасов.

Защита клиентов: теперь изъять залог у должника можно только через суд. Штрафы и пени не должны превышать определенный предел — больше «кусаться» не позволят.

Банки должны четко объяснять, как они принимают решения по выдаче кредитов, и внимательнее проверять клиентов, включая их репутацию. При оценке залога банк должен думать не только о его обычной цене, но и о том, за сколько его можно быстро продать.

Вводятся ограничения на размеры кредитов без залога. Банки должны чаще следить за крупными кредитами и общаться с теми, у кого возникли проблемы с выплатами. Гарантийные письма должны быть на государственном языке, а для маленьких кредитов упростят процедуру оформления.

Какие изменения у кредитных союзов

Они должны собирать подробную информацию о каждом клиенте, контролировать использование денег, разрабатывать планы на случай просрочек. Клиентам надо будет подробно объяснять, что произойдет, если не платить по кредиту.

Если вы берете кредит по госпрограмме, кредитный союз должен дать возможность снять наличные без комиссии.

Союзы должны соблюдать закон о ростовщичестве, а клиент может отказаться от кредита до оплаты товара.

Кредитный союз должен сообщать клиенту о долге, новых графиках платежей и состоянии счета.

Залогодатели будут иметь право на его замену, а штрафы можно будет начислять только на просроченную сумму. Нельзя брать комиссию за одно и то же действие, а начисление пени прекратится через 15 дней после начала взыскания залога.

Кредитные союзы должны сами оценивать залог или нанимать оценщика, активно работать с проблемными кредитами.

Изъять единственное жилье можно только через суд, а замена залога возможна лишь с согласия союза.

Если все способы вернуть кредит исчерпаны, его можно списать. В документах по кредитам должна быть информация о налоговой регистрации, а кредитные союзы должны подробно объяснять клиентам их права и расходы.

Важное изменение: срок рассмотрения жалоб клиентов сократился до десяти рабочих дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318910/
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