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Экономика

За год прирост индекса Кыргызской фондовой биржи составил почти 52 процента

В 2024 году на торговой площадке Кыргызской фондовой биржи совершено 2 тысячи 406 сделок на общую сумму почти 109,8 миллиарда сомов. По сравнению с итогами 2023-го объем торгов за 2024 год вырос на 80 миллиардов 683,19 миллиона сомов. Об этом сообщается в итоговом отчете КФБ.

На рынке корпоративных ценных бумаг прошло 1 тысяча 776 сделок на сумму 103 миллиарда 613,87 миллиона сомов, а на рынке государственных ценных бумаг совершено 620 сделок на сумму 3 миллиарда 777 миллионов 780 тысяч сомов, в товарно-сырьевом секторе — 10 сделок на сумму 2 миллиарда 387 миллионов 50 тысяч сомов.

Индекс КФБ на конец 2024 года достиг отметки 4 тысячи 73,94 пункта, рыночная капитализация составила 141 миллиард 97 миллионов сомов.

Отметим, что в конце 2023-го индекс составлял 2 тысячи 683,06 пункта, капитализация — 93,5 миллиарда сомов. За год прирост составил 51,84 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318905/
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