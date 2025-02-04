За год прирост индекса Кыргызской фондовой биржи составил почти 52 процента

В 2024 году на торговой площадке Кыргызской фондовой биржи совершено 2 тысячи 406 сделок на общую сумму почти 109,8 миллиарда сомов. По сравнению с итогами 2023-го объем торгов за 2024 год вырос на 80 миллиардов 683,19 миллиона сомов. Об этом сообщается в итоговом отчете КФБ.

На рынке корпоративных ценных бумаг прошло 1 тысяча 776 сделок на сумму 103 миллиарда 613,87 миллиона сомов, а на рынке государственных ценных бумаг совершено 620 сделок на сумму 3 миллиарда 777 миллионов 780 тысяч сомов, в товарно-сырьевом секторе — 10 сделок на сумму 2 миллиарда 387 миллионов 50 тысяч сомов.