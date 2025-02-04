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Экономика

Садыр Жапаров: Китай — ключевой торговый и стратегический партнер

В преддверии своего государственного визита в КНР президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Синьхуа» подчеркнул значимость двусторонних отношений, назвав Китай одним из главных торгово-инвестиционных партнеров республики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По данным Главного таможенного управления КНР, за январь — ноябрь 2024-го объем торговли между странами достиг $19 миллиардов 863 миллионов, по итогам года — $22 миллиарда 71 миллиона.

Садыр Жапаров отметил, что рост товарооборота стал результатом расширения работы приграничных пунктов пропуска.

С 1 марта прошлого года КР перевела КПП «Торугарт» и «Иркештам» на круглосуточный режим, а китайская сторона увеличила их работу до 14 часов в сутки.

Особое внимание глава государства уделил запуску железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан 27 декабря 2024-го, назвав ее стратегическим проектом, который укрепит роль нашей республики как транзитного узла Евразии.

Дорога, соответствующая инициативе «Один пояс — один путь», соединит КНР с государствами Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Расширение сотрудничества и новые инициативы

Президент отметил открытие третьего пункта пропуска «Бедель» и строительство трассы Барскоон — Учтурфан — Аксу, которые усилят грузопоток. Также реализуется проект «Две страны — два парка» между СЭЗ «Кашгар» (КНР) и «Нарын» (КР) для развития электронной торговли.

В сельском хозяйстве стороны согласуют протоколы по экспорту кыргызской экопродукции в Китай. Уже построен индустриальный парк на КПП «Иркештам» для переработки сельхозпродукции.

Политический диалог и ШОС

Садыр Жапаров высоко оценил переход отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства после саммита в Сиане в 2023 году и поддержал китайские инициативы. Он также выразил уверенность в том, что предстоящий саммит ШОС под председательством КНР в 2025-м усилит роль организации.

В феврале этого года глава государства посетит Китай для участия в открытии зимних Азиатских игр в Харбине и переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Планируется подписание совместной декларации и документов, укрепляющих партнерство. Президент отметил впечатляющие достижения Китая в экономике и технологиях, подчеркнув важность китайского опыта для модернизации Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318864/
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