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Экономика

Ирано-Кыргызский инвестиционный офис откроется в Бишкеке: основные приоритеты

Ирано-Кыргызский инвестиционный офис откроется в Бишкеке. Распоряжение об одобрении проекта рамочного соглашения о его создании, заключенного с Национальным фондом развития Ирана, подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Он также уполномочил министра экономики и коммерции КР подписать этот документ с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

На реализацию совместного проекта выделяется 50 миллионов евро в виде кредитной линии от иранской стороны — для поддержки экспорта иранского оборудования, включая машинное, а также технические и инжиниринговые услуги.

Стороны будут отвечать за управление проектами и осуществлять надзор за ними.

Отмечается, что целью деятельности Ирано-Кыргызского инвестиционного офиса станут развитие и укрепление экономического сотрудничества между странами путем предоставления потребительских кредитов для поддержки технических и инженерных проектов в КР иранскими подрядчиками.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318816/
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