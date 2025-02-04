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Экономика

ЕЭК прогнозирует позитивную динамику деловой активности в Кыргызстане

Евразийская экономическая комиссия отмечает изменение динамики деловой активности в странах ЕАЭС.

Согласно опубликованным прогнозам, экономики Казахстана и Кыргызстана остаются в фазе подъема, России и Беларуси — перешли в фазу замедления. Армения из фазы подъема перешла в фазу снижения деловой активности.

Отмечается, что результаты расчета совпадающих и опережающих индикаторов свидетельствуют об изменении динамики деловой активности в государтвах Евразийского экономического союза.

Ожидается, что в феврале этого года в экономиках стран — участниц объединения сохранятся текущие тенденции.

Опережающие индикаторы являются инструментом прогнозирования, применяемым Евразийской экономической комиссией для формирования представления о направлении динамики изменения деловой активности в государствах евразийской «пятерки» в краткосрочной перспективе. Они аккумулируют наиболее важную информацию о краткосрочных процессах, свидетельствующих о поведении экономических агентов, и основных трендах в экономике.

По данным ЕЭК на начало 2025-го, в ЕАЭС прогнозируется сохранение позитивной динамики деловой активности.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318814/
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