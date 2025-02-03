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Экономика

В 2024 году от налога на майнинг в бюджет поступило всего 53 миллиона сомов

В 2024 году от налога на майнинг в бюджет поступило всего 53 миллиона сомов. Такие данные содержатся в материалах Министерства финансов Кыргызстана за период с января по декабрь.

Это на 43 процента меньше, чем в 2023 году, тогда поступления составили 93,7 миллиона сомов.

При этом, несмотря на снижение доходов, в декабре прошлого года сумма налога на майнинг увеличилась на 6,4 миллиона сомов.

Отметим, снижение поступления этого вида налога Минфин фиксировал и по итогам семи месяцев. По состоянию на август поступления от налога на майнинг в бюджет страны в первые семь месяцев 2024-го снизились на 29,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию. Она также включает в себя НДС и налог с продаж.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318753/
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