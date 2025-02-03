Глава ГНС прокомментировал заявление Мишустина о давлении на российский бизнес

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина о необоснованных претензиях к российским предпринимателям в Кыргызстане. Встреча Мишустина с главой кабинета министров Адылбеком Касымалиевым состоялась 31 января в Казахстане. Об этом пишет «АКИпресс».

Алмамбет Шыкмаматов назвал слова Михаила Мишустина о «вымогательстве» преувеличением.

«Говоря о руководстве страны, господин Мишустин допустил неточность. Можно сказать, что хозяйственным вопросам была придана политическая окраска. Возможно, это связано с отсутствием у Михаила Мишустина объективной информации», — заявил он.

По словам главы ГНС, власти КР, напротив, проводят реформы для ликвидации коррупции и обеспечения прозрачности во всех сферах.

В качестве примера он привел данные по таможенным отчислениям в бюджет Евразийского экономического союза. В 2016 году Кыргызстан перечислил 12 миллиардов 244 миллиона сомов, а получил оттуда 13 миллиардов 94 миллиона.

В 2017-м сумма перечислений составила 12 миллиардов 515 миллионов сомов, а возврат — 15 миллиардов 358 миллионов. В 2022 году отчисления выросли до 20 миллиардов 506 миллионов сомов, но возврат снизился до 16 миллиардов 242 миллионов. В 2023-м КР перечислила 50 миллиардов 932 миллиона сомов, получив обратно 25 миллиардов 481 миллион.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, с 2022 года суммы отчислений Кыргызстана в общий бюджет таможенных поступлений значительно выросли, тогда как доля республики при перераспределении снизилась в два раза — это результат борьбы с коррупционными схемами в таможенной сфере.

Он также отметил рост налоговых сборов: в 2020-м собрано 62 миллиарда 958 миллионов сомов, в 2023 году — 296 миллиардов, а в 2024-м ожидается 342 миллиарда сомов.

«Мы не разделяем налогоплательщиков по их происхождению. Закон един для всех, а уплата налогов — священная обязанность. Если кто-то скрывает налоги, органы действуют в рамках закона. Уверен, Михаил Владимирович как «отец» успешной налоговой реформы в России это понимает», — подчеркнул председатель Налоговой службы.

Он добавил, что налогоплательщики вправе обжаловать санкции через апелляции или суд.

«Это обычный хозяйственный вопрос, который не должен влиять на стратегические отношения. В Кыргызстане созданы равные условия для всех инвесторов, и чрезмерная политизация вопроса некорректна», — резюмировал Алмамбет Шыкмаматов.