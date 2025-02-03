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Экономика

Состояние богатейших россиян с начала 2025 года выросло на $14,2 миллиарда

Состояние богатейших россиян с начала 2025-го выросло на $14,2 миллиарда, сообщает Bloomberg, опубликовав «Индекс миллиардеров», который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $2,75 миллиарда. Его состояние увеличилось до $17,5 миллиарда.

Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло до $26,7 миллиарда.

Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко получил $1,71 миллиарда. Его состояние достигло $22 миллиардов.

Существенные убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось на $2,36 миллиарда (до $26,6 миллиарда).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318717/
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