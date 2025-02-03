Рубль и тенге дорожают, евро вновь начал дешеветь. Курсы валюты на 3 февраля

Фото из интернета. Доллар стабилен вторую неделю, последние несколько дней в таком же состоянии находится и юань

Официальные курсы российского рубля и тенге повысились по отношению к сому, евро — снизился. Доллар и юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,33 сома, продают по 87,81 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,45 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,78 сома, продают по 90,78 сома. Официальный курс — 90,8081 сома (снижение — 0,37 процента).

Российский рубль дорожает. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,872 сома, продают по 0,901 сома. Курс НБ КР — 0,8902 сома (рост — 0,55 процента).

Курс казахского тенге тоже вырос. Сегодня его покупают по 0,1161 сома, продают по 0,1834 сома. Официальный курс — 0,1688 сома (рост — 0,24 процента).

Китайский юань несколько дней стабилен. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают по 12,5 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (без изменений).