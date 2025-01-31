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Экономика

В Кыргызстане автоматизировали налоговую регистрацию физических лиц

Государственная налоговая служба внедрила систему автоматического обмена данными с органами регистрации населения. Теперь граждане, которые впервые регистрируются, будут автоматически ставиться на налоговый учет.

Нововведение позволит сократить бюрократические процедуры и упростить процесс регистрации, снижая временные и финансовые затраты. В ГНС отметили, что продолжат внедрение цифровых решений для создания комфортных условий для налогоплательщиков.

В ведомстве отметили, что интеграция с органами регистрации — шаг на пути к полной цифровизации налоговых услуг. В дальнейшем это обеспечит удобный и прозрачный процесс для всех граждан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318574/
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