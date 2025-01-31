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Экономика

Казахстан должен активнее развивать торговлю с Кыргызстаном — экспертное мнение

Главными партнерами Казахстана во внешней торговле выступают Китай, Евросоюз и Россия. Однако Казахстану нужно наращивать торговые связи с соседями, чтобы стать более независимым. К такому выводу пришли эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства, отмечая, что такая географическая концентрация внешней торговли РК несет в себе риски — импорт инфляции, девальвационные шоки, ослабление продовольственной безопасности.

По мнению экспертов, страна может снизить зависимость от партнеров, развивая торговлю с другими государствами, в частности с Узбекистаном и Кыргызстаном.

«Экономики Узбекистана и Кыргызстана считаются средними по масштабам торговли и рынкам сбыта, а торговые связи Казахстана с ними хотя и расширяются, но в целом остаются умеренными. Потенциал роста масштабов торговли при этом очевиден, учитывая активное развитие этих экономик, а также их нацеленность на инвестиционный и потребительский импорт», — говорится в анализе.

Товарооборот с Узбекистаном увеличился с 2014 по 2023 год в 2,1 раза. В торговле преобладает экспорт товаров из Казахстана — за десятилетие он вырос с $66 миллионов до $1,8 миллиарда.

Казахстан экспортирует в Узбекистан сельскохозяйственную и химическую продукцию, металлопрокат, а импортирует преимущественно текстиль, прокат плоский из железа и моторные средства.

Товарооборот с Кыргызстаном в номинальном долларовом выражении вырос на 60 процентов с 2014 по 2023 год.

Казахстан закупает у Кыргызстана минеральные продукты и продукцию химической отрасли, а экспортирует машины и оборудование, сельскохозяйственную и готовую продовольственную продукцию, а также минеральные продукты.

В АКРЕ отмечают, что в Кыргызстане наблюдается активный, но волатильный экономический рост. С 2014 по 2023 год среднегодовой рост экономики в реальном выражении составил 3,7 процента, при этом в 2022-м он оказался максимальным, достигнув 9 процентов, а в 2020 году, напротив, было зафиксировано снижение на 8,6 процента.

«Кыргызстан стремительно наращивает транзитный потенциал, особую важность имеет ожидаемый ввод в эксплуатацию транспортного коридора север — юг, который должен стать альтернативным каналом, соединяющим северные и юго-западные регионы страны. Хотя для Казахстана рынок Кыргызстана уступает по масштабам другим торговым направлениям, он имеет потенциал роста, учитывая открытость экономики КР и улучшение торгово-транспортной инфраструктуры», — резюмируют в агентстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318561/
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