Минсельхоз подписал меморандумы о сотрудничестве с кыргызстанскими компаниями

В рамках агропромышленного форума «АгроДиалог-2025», проходящего в Бишкеке, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев подписал три меморандума с ведущими отраслевыми объединениями.

Как отмечается, соглашения направлены на развитие органического земледелия, поддержку фермеров и увеличение экспортного потенциала аграрного сектора, сообщила пресс-служба министерства.

Меморандум с ОЮЛ «Кыргыз Органик Продукт» (агрокластер «Фрукты и ягоды») предусматривает:

развитие садоводства через внедрение инновационных технологий и создание лабораторий для сортоиспытаний;

участие в международных научных мероприятиях для повышения качества продукции;

поддержку фермеров, садоводов и женщин-предпринимателей в сельской местности, включая создание новых рабочих мест.

ОЮЛ «Ассоциация Органик Холдинг KG»: соглашение фокусируется на устойчивом развитии сельских и горных общин через продвижение органического сельского хозяйства. Это включает обучение фермеров экологичным методам, снижение использования химикатов и повышение доходности малых хозяйств.

ОАО «Айыл Банк»: предоставит льготные кредиты под 8 процентов годовых на десять лет для предприятий, занятых в переработке, оптовой и розничной торговле сельхозпродукцией.

По словам Бакыта Торобаева, подписанные документы станут «драйвером трансформации аграрного сектора».

«Наша цель — не только увеличить экспорт фруктов и ягод, но и сделать сельское хозяйство устойчивым и социально ориентированным. Органика и доступное финансирование — ключ к конкурентоспособности на мировых рынках», — отметил он.