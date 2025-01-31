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Экономика

«КазМунайГаз — Аэро» заходит на авиационный рынок Кыргызстана

«КазМунайГаз — Аэро» заходит на авиационный рынок Кыргызстана в качестве топливного оператора. Об этом сообщили в компании.

Она будет предоставлять услуги по заправке воздушных судов «в крыло» в аэропортах «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль».

По словам генерального директора ТОО «КазМунайГаз — Аэро» Ильдара Шамсутдинова, при заправке самолетов в кыргызстанских аэропортах не будет использоваться казахстанское авиатопливо.

«Работа проводится в сотрудничестве с кыргызстанским авиатопливным оператором «Асман Ойл Компани», которая является дочерней фирмой ОАО «Международный аэропорт «Манас» (ныне ОАО «Аэропорты Кыргызстана». — Прим. ред.)», — пояснил он.

ТОО «КазМунайГаз — Аэро» — это дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз».

ОсОО «Асман Ойл Компани» является дочерней фирмой ОАО «Международный аэропорт «Манас». Основная деятельность заключается в обеспечении приема, хранения и подготовки авиационного топлива и специальной жидкости к выдаче для заправки воздушных судов, а также в обеспечении кондиционности топлива на всех этапах технологической цепочки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318458/
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