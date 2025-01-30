Сом подорожал к евро, российскому рублю и тенге. Курсы валюты на 30 января

Фото из интернета. Доллар стабилен уже около недели, изменения его курса незначительны

Официальные курсы евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому. Доллар и юань стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,67 сома, продают — по 91,62 сома. Официальный курс — 91,1623 сома (снижение — 0,01 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,879 сома, продают — по 0,905 сома. Курс Национального банка — 0,8916 сома (снижение — 0,62 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1164 сома, продают — по 0,1815 сома. Официальный курс — 0,1692 сома (снижение — 0,18 процента).

Китайский юань стабилен. В среднем его покупают по 11,7 сома, продают — по 12,3 сома. Официальный курс — 12,0598 сома (без изменений).

Национальный банк 13 января провел первую в 2025 году валютную интервенцию. Он продал $79 миллионов.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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