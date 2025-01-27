Все валюты подорожали относительно сома, кроме рубля. Курсы на 27 января

Фото из интернета. Сом в январе медленно ослабевает по отношению ко всем основным валютам

Официальные курсы доллара, евро, тенге и юаня выросли по отношению к сому, российского рубля — снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87,32 сома, продают по 87,8 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,5 сома (рост — 0,06 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,09 сома, продают по 92,09 сома. Официальный курс — 91,7657 сома (рост — 0,96 процента).

Российский рубль подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,873 сома, продают по 0,907 сома. Курс НБ КР — 0,8813 сома (снижение — 0,55 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1152 сома, продают по 0,1861 сома. Официальный курс — 0,1688 сома (рост — 0,84 процента).

Китайский юань также подорожал. В среднем его покупают по 11,55 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0676 сома (рост — 0,57 процента).

Национальный банк 13 января провел первую в 2025 году валютную интервенцию. Он продал $79 миллионов.

В 2024-м Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

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