В 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $846,4 миллиона. Такие данные приводит Агентство статистики РУз.

Уточняется, что в том числе экспорт отмечен на уровне $513,3 миллиона, а импорт — $333,1 миллиона.

По сведениям Евразийской экономической комиссии, в целом страны Евразийского экономического союза увеличили торговлю с Узбекистаном за указанный период.

Внешнеторговый оборот РУз с государствами объединения составил $17,5 миллиарда. На экспорт пришлось $5,8 миллиарда, объем импорта составил $11,7 миллиарда.