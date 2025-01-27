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Экономика

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $846,4 миллиона

В 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $846,4 миллиона. Такие данные приводит Агентство статистики РУз.

Уточняется, что в том числе экспорт отмечен на уровне $513,3 миллиона, а импорт — $333,1 миллиона.

По сведениям Евразийской экономической комиссии, в целом страны Евразийского экономического союза увеличили торговлю с Узбекистаном за указанный период.

Внешнеторговый оборот РУз с государствами объединения составил $17,5 миллиарда. На экспорт пришлось $5,8 миллиарда, объем импорта составил $11,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317962/
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