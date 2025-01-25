Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с представителями фармацевтического бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече обсуждались вопросы применения электронных товарно-транспортных накладных. Представители фармацевтического сектора отметили сложности, возникающие при внедрении ЭТТН.

«Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что использование ЭТТН останется обязательным для импортеров, производителей и крупных торговых сетей. Также рассматривается интеграция ЭТТН с системами «1С-Бухгалтерия» и Электронной базы данных лекарств (ЭБДЛ) для упрощения учета препаратов», — говорится в сообщении.

Глава ГНС проинформировал: для малого и среднего бизнеса разрабатывается решение, предполагающее объединение ЭБДЛ с ЭТТН, что позволит предпринимателям заполнять данные на единой платформе, а также о том, что готовится поправка в закон, предусматривающая освобождение от НДС на жизненно важные лекарственные средства.

«Алмамбет Шыкмаматов отметил возможный переход на режим налогообложения в форме единого налога для организаций, предоставляющих услуги гемодиализа. Он акцентировал внимание на необходимости повышения налоговой грамотности среди предпринимателей фармацевтического сектора. Это является важным условием для соблюдения интересов государства и создания комфортных условий для бизнеса», — пишет пресс-служба.