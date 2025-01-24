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Экономика

Данные Китая: торговля с Кыргызстаном выросла почти на $3 миллиарда в 2024 году

Общий объем товарооборота между Китаем и странами региона составил $94,8 миллиарда в 2024 году, увеличившись на $5,4 миллиарда по сравнению с 2023-м ($89,4 миллиарда). Такие данные представило главное таможенное управление Китая.

Лидером по объему торговли с Китаем стал Казахстан, на который пришлось 46 процентов от общего объема — $43,8 миллиарда. Кыргызстан занял второе место с показателем $22,7 миллиарда (24 процента). Далее следуют Узбекистан ($13,7 миллиарда, 14,5 процента), Туркменистан ($10,6 миллиарда, 11,1 процента) и Таджикистан ($3,8 миллиарда, 4 процента).

Рост товарооборота с Китаем зафиксирован у Казахстана (+$2,8 миллиарда), Кыргызстана (+$2,9 миллиарда) и Туркменистана (+$57 миллионов).

Узбекистан и Таджикистан показали снижение объемов торговли почти на $260 миллионов и $65 миллионов.

По данным Нацстаткома КР, за 11 месяцев 2024 года объем внешней и взаимной торговли между Кыргызстаном и Китаем составил $5,1 миллиарда. Таким образом, данные кыргызской и китайской сторон отличаются почти в четыре раза. 

Добавим, что глава комитета по транспорту и логистике Торгово-промышленной палаты Азамат Джумабеков ранее объяснял разницу в статистике товарооборота между Китаем и Кыргызстаном.

«Суть в том, что все грузы, которые отправляются из Китая, декларируют как экспорт в Кыргызстан. Однако, когда эти партии прибывают в нашу страну, большая их часть направляется транзитом в другие государства», — пояснял он.

По его словам, такая ситуация приводит к несоответствию в статистике, из-за чего данные о внешней торговле между двумя странами выглядят некорректными.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317859/
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