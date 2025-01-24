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Экономика

Торговля принесла больше всего налогов в бюджет Кыргызстана в 2024 году

Налоговая служба опубликовала данные об отраслях экономики, которые обеспечили большую часть налоговых поступлений в бюджет Кыргызстана в 2024 году.

По ее данным, торговля стала лидером, принеся в бюджет более 70 миллиардов сомов налогов. Это на 13,9 миллиарда больше, чем в 2023-м, что показывает рост в 24,6 процента.

На втором месте полезные ископаемые и цветная металлургия с 23,1 миллиарда сомов. Далее следуют финансовые услуги (10,6 миллиарда) и строительство (10,3 миллиарда).

Образование, здравоохранение и государственное управление в совокупности принесли в бюджет 10,1 миллиарда сомов.

В конце списка по объему налоговых поступлений сельское хозяйство. Сумма налоговых поступлений от него составила 1,04 миллиарда сомов, что на 221,4 миллиона больше, чем в 2023 году (рост 27 процентов).

Вот как распределились налоговые поступления по другим отраслям:

  • производство — 8,7 миллиарда сомов;
  • транспорт, гостиницы и рестораны — 8,6 миллиарда сомов;
  • электроэнергетика — 7,9 миллиарда сомов;
  • профессиональная деятельность — 7,9 миллиарда сомов;
  • алкогольные и безалкогольные напитки — 7 миллиардов сомов;
  • связь — 6,6 миллиарда сомов;
  • продукты питания — 4,2 миллиарда сомов;
  • информатика — 2,3 миллиарда сомов;
  • издательство, кино и телевидение — 1,04 миллиарда сомов.

Как ранее сообщалось, общая сумма налогов, поступивших в бюджет страны в прошлом году, составила 228,2 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317811/
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