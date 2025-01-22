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Экономика

Кыргызстан и Великобритания обсудили развитие горнорудной и банковской сфер

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Кыргызстане Николасом Боулером, где стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики. Об этом сообщили в кабмине.

В ходе встречи основное внимание уделено вопросам развития партнерства в экономической, банковской, инвестиционной, промышленной и горнорудной сферах. Адылбек Касымалиев отметил активное развитие взаимодействия между Кыргызстаном и Великобританией, выразив удовлетворение по этому поводу.

Одним из конкретных примеров плодотворного сотрудничества стал анонсированный совместный проект по строительству в КР завода по производству гибкого бетонного полотна CONCRETE CANVAS. Этот проект, как подчеркнул глава кабмина, демонстрирует стремление обеих стран к инновационному развитию и применению современных технологий.

Адылбек Касымалиев также отметил продуктивное взаимодействие с международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) в рамках разработки Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года и стратегии развития сектора критических минералов. Это сотрудничество, по его словам, играет важную роль в определении приоритетных направлений развития республики и привлечении инвестиций.

В ответ Николас Боулер выразил заинтересованность Великобритании в дальнейшем укреплении двусторонних отношений и подтвердил готовность посольства оказывать всестороннюю поддержку в реализации намеченных проектов. Он особо подчеркнул приверженность Великобритании к развитию долгосрочного партнерства с КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317603/
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