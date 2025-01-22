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Экономика

Нацстатком озвучил уровень прожиточного минимума в Кыргызстане

Уровень прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2024 году в Кыргызстане составил 7 тысяч 963,72 сома. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 8 тысяч 906,51 сома в месяц, а для населения пенсионного возраста — 7 тысяч 63,85 сома. Для детей он определен на уровне 6 тысяч 768,77 сома.

Самый высокий прожиточный минимум отмечен в Джалал-Абадской области — 8,2 тысячи сомов, самый низкий зафиксирован в Иссык-Кульской — 7,5 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317552/
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