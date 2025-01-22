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Экономика

В «Кабинете налогоплательщика» можно уплатить налоги через банковские карты

Государственная налоговая служба внедрила возможность уплаты налогов с использованием банковских карт (эквайринг) в «Кабинете налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg.

Как отметили в ведомстве, теперь налогоплательщики могут оплачивать налоги из любой точки мира, не посещая банки или налоговые органы, используя карты платежных систем «Элкарт», Visa и MasterCard.

Для уплаты налогов через эквайринг в «Кабинете налогоплательщика» необходимо:

  • перейти в модуль «Уплата налогов»;
  • выбрать нужный раздел, нажав кнопку «Перейти»;
  • заполнить все обязательные поля в разделе;
  • создать платежную транзакцию, нажав кнопку «Оплатить»;
  • выбрать способ оплаты через банковскую карту;
  • указать платежную систему («Элкарт», Visa или MasterCard) и нажать кнопку «Перейти к оплате».

После выполнения этих шагов система автоматически перенаправит пользователя на защищенную страницу оплаты, где будет отображен статус транзакции.

Отметим, в целях безопасности данные банковских карт не сохраняются и не привязываются к системе.

Внедрение нового способа оплаты позволяет налогоплательщикам быстро, удаленно и безопасно выполнять свои налоговые обязательства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317539/
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