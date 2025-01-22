В «Кабинете налогоплательщика» можно уплатить налоги через банковские карты

Государственная налоговая служба внедрила возможность уплаты налогов с использованием банковских карт (эквайринг) в «Кабинете налогоплательщика» на сайте cabinet.salyk.kg.
Как отметили в ведомстве, теперь налогоплательщики могут оплачивать налоги из любой точки мира, не посещая банки или налоговые органы, используя карты платежных систем «Элкарт», Visa и MasterCard.
Для уплаты налогов через эквайринг в «Кабинете налогоплательщика» необходимо:
- перейти в модуль «Уплата налогов»;
- выбрать нужный раздел, нажав кнопку «Перейти»;
- заполнить все обязательные поля в разделе;
- создать платежную транзакцию, нажав кнопку «Оплатить»;
- выбрать способ оплаты через банковскую карту;
- указать платежную систему («Элкарт», Visa или MasterCard) и нажать кнопку «Перейти к оплате».
После выполнения этих шагов система автоматически перенаправит пользователя на защищенную страницу оплаты, где будет отображен статус транзакции.
Отметим, в целях безопасности данные банковских карт не сохраняются и не привязываются к системе.
Внедрение нового способа оплаты позволяет налогоплательщикам быстро, удаленно и безопасно выполнять свои налоговые обязательства.