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Экономика

В «Кыргыз темир жолу» повысили зарплату и закупят новые пассажирские вагоны

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» закупит 36 пассажирских вагонов. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора ведомства Дастан Усубакунов.

По его словам, в рамках обновления подвижного состава и закупки вагонов для международных направлений ведется сотрудничество с Кыргызско-Узбекским фондом.

«В настоящее время у нас потребность в 16 вагонах, но мы планируем приобрести 36 новых. В дальнейшем будет распределение: какие вагоны направить на международные рейсы, а какие оставить для внутренних маршрутов. Что касается состояния вагонов, мы понимаем, что они устарели, и работники занимаются их ремонтом и устранением недостатков», — сообщил он.

Чиновник добавил, что зарплата работников увеличена на 30 процентов. «В среднем они получают 32-33 тысячи сомов», — заключил Дастан Усубакунов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317536/
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