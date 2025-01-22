Тарифы на газ и электричество: что ждет жителей КР и РУз в 2025 году

В Узбекистане с 1 мая прошлого года начали действовать новые тарифы на электроэнергию и природный газ для населения. Введены нормы социального потребления, а стоимость ресурсов стала зависеть от объемов использования и сезона, что значительно увеличило расходы граждан. Об этом пишет mediaportal.kg.

Электрическая энергия:

до 200 киловатт-часов в месяц: тариф составляет 450 сумов за 1 киловатт-час (3,04 сома);

более 200 киловатт-часов в месяц: тариф составляет 900 сумов за 1 киловатт-час (6,08 сома).

Эти изменения вступили в силу с 1 мая 2024-го и направлены на более высокую стоимость потребления электроэнергии, что влияет на потребителей, использующих большие объемы энергии.

Природный газ

В прошлом году также произошли изменения в тарифах на природный газ, введенные с учетом объемов потребления и сезонности:

Ноябрь — февраль:

до 500 кубометров в месяц: 650 сумов за 1 кубометр (4,39 сома);

от 501 до 2,5 тысячи кубометров: 1,5 тысячи сумов за 1 кубометр (10,14 сома);

от 2 тысяч 501 до 5 тысяч кубометров: 1 тысяча 950 сумов за 1 кубометр (13,18 сома);

от 5 тысяч 1 до 10 тысяч кубометров: 2 тысячи 275 сумов за 1 кубометр (15,38 сома);

при превышении 10 тысяч кубометров: 2,6 тысячи сумов за 1 кубометр (17,58 сома).

Март — октябрь:

до 100 кубометров в месяц: 650 сумов за 1 кубометр (4,39 сома);

от 101 до 2,5 тысячи кубометров: 1,5 тысячи сумов за 1 кубометр (10,14 сома);

от 2 тысяч 501 до 5 тысяч кубометров: 1 тысяча 950 сумов за 1 кубометр (13,18 сома);

от 5 тысяч 1 до 10 тысяч кубометров: 2 тысячи 275 сумов за 1 кубометр (15,38 сома);

при превышении 10 тысяч кубометров: 2,6 тысячи сумов за 1 кубометр (17,58 сома).

Эти изменения также касаются сезонных тарифов, где зимой (ноябрь — февраль) тарифы значительно выше, чем в теплое время года.

Однако с апреля 2025-го тарифы на электроэнергию и газ будут значительно увеличены.

Электрическая энергия:

до 200 киловатт-часов в месяц: 600 сумов за 1 киловатт-час (4,06 сома);

более 200 киловатт-часов в месяц: 1 тысяча сумов за 1 киловатт-час (6,76 сома).

Природный газ

Ноябрь — февраль:

до 500 кубометров в месяц: 1 тысяча сумов за кубометр (6,76 сома);

от 501 до 2,5 тысячи кубометров: 1,8 тысячи сумов за 1 кубометр (12,17 сома);

от 2 тысяч 501 до 5 тысяч кубометров: 2,1 тысячи сумов за 1 кубометр (14,2 сома);

от 5 тысяч 1 до 10 тысяч кубометров: 2,5 тысячи сумов за 1 кубометр (16,9 сома);

при превышении 10 тысяч кубометров: 3 тысячи сумов за 1 кубометр (20,28 сома).

Март — октябрь:

до 100 кубометров в месяц: 1 тысяча сумов за 1 кубометр (6,76 сома);

от 101 до 2,5 тысячи кубометров: 1,8 тысячи сумов за 1 кубометр (12,17 сома);

от 2 тысяч 501 до 5 тысяч кубометров: 2,1 тысячи сумов за 1 кубометр (14,2 сома);

от 5 тысяч 1 до 10 тысяч кубометров: 2,5 тысячи сумов за 1 кубометр (16,9 сома);

при превышении 10 тысяч кубометров: 3 тысячи сумов за 1 кубометр (20,28 сома).

Таким образом, ожидаемый рост тарифов с апреля этого года приведет к дополнительному финансовому бремени для потребителей, особенно для предприятий, что вызывает обеспокоенность среди населения и бизнеса.

Отмечается, что рост тарифов на электроэнергию и природный газ, введенный в 2024-м и планируемый на 2025 год, оказывает значительное влияние на экономику, особенно на предприятия и население в регионах, которые активно используют данные ресурсы. Это также приводит к росту общественного беспокойства по поводу повышения стоимости коммунальных услуг.

В результате повышения цен на электроэнергию усиливается беспокойство населения, особенно проживающего в регионах. Граждане, в частности предприниматели, выражают большую озабоченность по поводу удорожания природного газа, электроэнергии и коммунальных услуг.

А как в Кыргызстане?

В Кыргызстане за электроэнергию до 700 киловатт-часов платят по 1 сому 11 тыйынов, а свыше 700 киловатт-часов — по 2 сома 39 тыйынов.

По состоянию на январь 2025 года тариф на природный газ для населения составляет 22,07 сома за кубический метр. Для промышленных предприятий, коммерческих организаций и бюджетных учреждений цена за кубометр газа будет 28 сомов, включая НДС.

Как изменились цены на природный газ в Кыргызстане в 2023 году?

В Кыргызстане подорожал природный газ. Хотя это не столь заметно, как в ряде западных стран, с учетом стабильности цен в 2020-2021 годах (изменения от 1,1 до 1,5 процента) изменение тарифа все же ощущается.

С января по декабрь 2023-го тариф на природный газ для кыргызстанцев вырос на 6,86 процента, увеличившись с 18,69 до 19,97 сома за кубометр. Это стало самым значительным ростом за год после повышения цен в 2015-м, когда стоимость природного газа увеличилась с 13,78 до 16,93 сома. В 2020 году цены поднялись с 15,26 до 18,06 сома.