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Экономика

Объездная дорога вокруг Бишкека и ремонт Суусамырской трассы: планы Минтранса

В текущем году Министерство транспорта и коммуникаций планирует реализовать ряд ключевых инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в ведомстве.

За счет республиканского бюджета начато строительство объездной дороги вокруг Бишкека, ремонт участка Суусамырской долины на автодороге Бишкек – Ош, строительство оставшегося отрезка трассы Ош – Баткен – Раззаков, реконструкция дороги Лебединовка – ГЭС-5, капитальный ремонт дороги на джайлоо Кырчын, а также ремонт других дорог республиканского значения.

На средства инвестиционных ассигнований стартует реконструкция дороги вокруг Иссык-Куля (участок Барскоон – Каракол длиной 75,2 километра) и участка трассы Суусамыр – Талас – Тараз (93 километра).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317525/
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