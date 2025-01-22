Объездная дорога вокруг Бишкека и ремонт Суусамырской трассы: планы Минтранса

В текущем году Министерство транспорта и коммуникаций планирует реализовать ряд ключевых инфраструктурных проектов. Об этом сообщили в ведомстве.

За счет республиканского бюджета начато строительство объездной дороги вокруг Бишкека, ремонт участка Суусамырской долины на автодороге Бишкек – Ош, строительство оставшегося отрезка трассы Ош – Баткен – Раззаков, реконструкция дороги Лебединовка – ГЭС-5, капитальный ремонт дороги на джайлоо Кырчын, а также ремонт других дорог республиканского значения.

На средства инвестиционных ассигнований стартует реконструкция дороги вокруг Иссык-Куля (участок Барскоон – Каракол длиной 75,2 километра) и участка трассы Суусамыр – Талас – Тараз (93 километра).