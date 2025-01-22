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Экономика

Евро, тенге, российский рубль и юань подорожали. Курсы валюты на 22 января

Фото из интернета.. На 22 января все валюты по отношению к сому подорожали

Официальные курсы евро, российского рубля, юаня и доллара повысились по отношению к сому. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,31 сома, продают — по 87,8 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,45 сома (рост — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,53 сома, продают — по 91,51 сома. Официальный курс — 90,6 сома (рост — 0,49 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,858 сома, продают — по 0,894 сома. Курс Национального банка — 0,8637 сома (рост — 1,3 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,1143 сома, продают — по 0,1837 сома. Официальный курс — 0,1655 сома (рост – 0,3 процента).

Китайский юань подорожал. В среднем его покупают по 11,55 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 12,0087 сома (рост — 0,46 процента).



  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317508/
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