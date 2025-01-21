Кыргызстан готовится выпустить суверенные облигации на $1,7 миллиарда

Кыргызстан планирует впервые в своей истории выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 миллиарда. Об этом сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в интервью китайскому изданию China Daily после участия в Азиатском финансовом форуме в Гонконге.

По словам министра, суверенные облигации станут важным шагом для выхода страны на международный рынок капитала. Ориентировочный срок погашения облигаций составит около 10 лет.

«Мы рассматриваем международный рынок капитала как важный и перспективный источник финансирования для нашей страны. Объем предполагаемой эмиссии составляет около 1,7 миллиарда долларов, а ориентировочный срок погашения, согласно ранее объявленным данным, составляет примерно 10 лет», — отметил он.

Министр подчеркнул, что подготовка к выпуску облигаций включает проведение информационных мероприятий и роуд-шоу. Некоторые из них уже состоялись в Гонконге, который Кыргызстан рассматривает как ключевой финансовый центр азиатского региона.

«Мы стремимся использовать статус Гонконга как финансового центра для привлечения большего интереса со стороны инвесторов, а также для их расширения и диверсификации», — заключил министр.