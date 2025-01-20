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Экономика

Казахстан планирует отменить регулирование цен на бензин

Казахстан планирует отменить регулирование цен на бензин. Министерство энергетики намерено постепенно отказаться от регулирования стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ) для устранения ценового разрыва с соседними странами и снижения риска серого экспорта. Это следует из документа, опубликованного на сайте «Открытые НПА».

По данным ведомства, РК имеет самые низкие цены на ГСМ среди соседних государств, что ведет к нелегальному экспорту и дефициту на внутреннем рынке.

Например, литр бензина Аи-92 стоит 205 тенге, в то время как в России — 288 тенге, Кыргызстане — 385 тенге, Узбекистане — 489 тенге. Дизельное топливо также дешевле — 295 тенге против 355 тенге в РФ, 427 тенге в КР и 528 тенге в РУз.

В Минэнерго Казахстана полагают, что поэтапная либерализация цен с учетом поддержки социально уязвимых слоев населения позволит модернизировать нефтеперерабатывающую отрасль, создать рабочие места и обеспечить стабильные поставки топлива на внутренний рынок.

Чиновники заявляют, что не допустят резкого роста стоимости топлива.

«Переход на устойчивую модель ценообразования не только поможет модернизировать отрасль, но и обеспечит более стабильную ситуацию на внутреннем рынке», — пояснили в ведомстве. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317213/
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