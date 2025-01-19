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Экономика

Мемкоин Дональда Трампа подорожал на 660 процентов менее чем за сутки

Мемкоин Трампа подорожал на 660 процентов менее чем за сутки. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinGecko.

Запущенная избранным президентом США криптовалюта $TRUMP (Official Trump) менее чем за сутки выросла в цене на 578 процентов, а общий объем торгов превысил $10 миллиардов.

При запуске валюта торговалась на уровне $4,29 за единицу. На пике, к 22.00 (время бишкекское) 18 января, ее стоимость достигала $32,61.

Объем торгов за 24 часа составляет $13,1 миллиарда.

Дональд Трамп вчера объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина TRUMP. За первый час торгов капитализация криптовалюты достигла $3 миллиарда, а через полтора часа выросла до $4,3 миллиарда.

CoinGecko — это сайт с рейтингом криптовалют, который был создан для предоставления пользователям всестороннего обзора крипторынка.

Он был основан в 2014 году. Цель сайта — предоставить подробную информацию о монетах, включая их рыночную капитализацию, динамику цен, отзывы пользователей.

CoinGecko агрегирует данные из различных источников, таких как биржи, социальные сети и другие сайты, чтобы предоставить пользователям актуальную информацию о цифровых активах.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317199/
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