Кыргызско-Венгерский фонд докапитализируют на $34 миллиона

Зампред кабмина Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Будапешт встретился с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили в кабмине КР.

Они обсудили выполнение договоренностей, подписанных в прошлом году в Бишкеке, а также дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами.

Бакыт Торобаев отметил, что приехал в Венгрию для реализации поручений президента, и выразил уверенность, что переговоры помогут укрепить сотрудничество. Обсуждались такие вопросы, как развитие Иссык-Куля с помощью венгерских специалистов.

А также стороны договорились докапитализировать Кыргызско-Венгерский фонд на $34 миллиона и создать Деловой совет для бизнеса двух стран.

Также рассмотрены вопросы увеличения экспорта кыргызской продукции в Европу, создание логистических центров, соответствующих европейским стандартам, а также сотрудничество в сфере образования, миграции и авиации. По итогам встречи стороны выразили уверенность в открытии новых возможностей для двусторонних отношений.