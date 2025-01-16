10:23
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Экономика

Услуги, производство и налоги. Как они повлияли на экономику страны в 2024 году

Экономика Кыргызстана росла весь 2024-й, а в октябре достигла пика с ростом 9,6 процента. По итогам года он составил 9 процентов. Увеличение валового внутреннего продукта страны произошло благодаря росту сектора услуг, сферы производства и налоговых поступлений.

Однако продолжает сокращаться выпуск основных металлов.

Редакция 24.kg делает обзор по официальным данным Национального статистического комитета. Насколько они отражают реальное положение дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике КР нет.

Как растет ВВП

По итогам декабря прошлого года ВВП Кыргызстана составил более 1,5 триллиона сомов.

Нацстатком отмечает, что рост обеспечен сферой услуг, отраслями товарного производства и налогами на продукты.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с 2023-м учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

В структуре ВВП наибольшая часть, 52,1 процента, пришлась на услуги, что на 0,8 процента больше, чем в 2023 году. Доля промышленности увеличилась на 0,2 процента, строительства — на 1 процент. Доля сельского хозяйства сократилась на 0,9 процента.


Как растет промышленность

Промышленный сектор восстанавливался в течение года после слабых показателей в начале 2024-го из-за снижения производства металлов и химпродукции.

Отметим, в Министерстве экономики прогнозируют дальнейший рост в 2025 году за счет запуска крупных инвестиционных проектов, строительства энергетических и социальных объектов и восстановления ирригационных систем.

По итогам декабря 2024-го рост объемов промышленного производства составил 5,5 процента.

Он обеспечен за счет производства:

  • очищенных нефтепродуктов — в 1,9 раза;

  • деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности — 30,5 процента;

  • фармацевтической продукции — 21,7 процента;

  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — 20,1 процента;

  • текстильного производства, производства одежды — 15,3 процента;

  • резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — 10,8 процента;

  • добычи полезных ископаемых — 4 процента.

Производство основных металлов снизилось на 4,7 процента.

Увеличение объема обеспечения электроэнергией, газом и паром достигнуто за счет повышения производства, передачи и распределения электроэнергии на 16,4 процента.

Рост объемов водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья произошел благодаря увеличению сбора, обработки и распределения воды на 9,5 процента.

Что по прогнозам?

Экономика Кыргызстана демонстрировала высокий рост последние годы, однако эксперты прогнозируют ее замедление в 2025-м. Азамат Акенеев и Арсен Иманкулов отметили, что внутренние и внешние факторы, такие как проблемы в экономике России, увеличение денежной массы и рост мировых цен, будут влиять на экономику нашей страны.

Читайте по теме
Как денежная масса и внешние факторы повлияют на рост цен в 2025 году

Азамат Акенеев указал на снижение темпов экономического роста и замедление роста цен в будущем, а Арсен Иманкулов акцентировал внимание на повышении стоимости из-за конкуренции за ограниченные ресурсы внутри республики. Оба эксперта предупредили о возможных экономических трудностях в текущем году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316879/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам 2024 года ВВП Кыргызстана превысил 1,5 триллиона сомов
В Кыргызстане разработали закон о климатической деятельности
В Госкомрелигий Кыргызстана подвели итоги года
Дворец президента, избиения иностранцев. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
Экономики стран ЕАЭС сохраняют положительную динамику роста — ЕЭК
Кыргызстан получит от Азиатского банка развития $22,5 миллиона
Наибольший эффект от санкций США получили Кыргызстан и Узбекистан — эксперт
Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития
Кыргызстан реэкспортировал 2 тысячи 606 карат алмазов из Индии в Россию
Популярные новости
Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;14&nbsp;января Доллар продолжает дорожать, рубль подешевел. Курсы валюты на 14 января
Сом подешевел почти ко&nbsp;всем валютам, кроме евро. Курсы на&nbsp;13&nbsp;января Сом подешевел почти ко всем валютам, кроме евро. Курсы на 13 января
Сом подешевел почти ко&nbsp;всем основным валютам. Курсы на&nbsp;15&nbsp;января Сом подешевел почти ко всем основным валютам. Курсы на 15 января
Налоговая амнистия. Как на&nbsp;это отреагировал бизнес Налоговая амнистия. Как на это отреагировал бизнес
Бизнес
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на&nbsp;высоте: MEGA модернизировала сеть в&nbsp;городах и&nbsp;селах&nbsp;КР Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
16 января, четверг
10:16
В прокат выходит кыргызская мелодрама «Кош дегим келбейт» В прокат выходит кыргызская мелодрама «Кош дегим келбей...
10:00
Услуги, производство и налоги. Как они повлияли на экономику страны в 2024 году
09:43
Авиакатастрофа в Актау. Все решения о смене курса экипаж принимал самостоятельно
09:25
Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января
09:19
Рост производства автомобилей в Кыргызстане продолжает увеличиваться