Долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана повышен до уровня В+

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана до уровня В+ по международной шкале в иностранной и национальной валюте. Об этом говорится в отчете.

Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне В. Прогноз по долгосрочным рейтингам изменен на стабильный, что свидетельствует о высокой вероятности сохранения текущего рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.

В позитивные факторы повышения рейтинга аналитики включили:

умеренный уровень госдолга с низкими процентными расходами благодаря высокой доле льготных займов;

устойчивый экономический рост, способствующий увеличению доходов бюджета и усилению бюджетной дисциплины;

стабильную поддержку международных институтов развития;

низкие доли государственного и квазигосударственного секторов в структуре экономики.

К негативным факторам отнесены: