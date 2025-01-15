Долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана повышен до уровня В+

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана до уровня В+ по международной шкале в иностранной и национальной валюте. Об этом говорится в отчете.
Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне В. Прогноз по долгосрочным рейтингам изменен на стабильный, что свидетельствует о высокой вероятности сохранения текущего рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.
В позитивные факторы повышения рейтинга аналитики включили:
- умеренный уровень госдолга с низкими процентными расходами благодаря высокой доле льготных займов;
- устойчивый экономический рост, способствующий увеличению доходов бюджета и усилению бюджетной дисциплины;
- стабильную поддержку международных институтов развития;
- низкие доли государственного и квазигосударственного секторов в структуре экономики.
К негативным факторам отнесены:
- относительно низкий уровень благосостояния населения;
- сильную зависимость экономики от факторов, связанных с внешним сектором, в особенности в части повышенного объема импорта и денежных переводов из-за границы;
- низкий уровень покрытия резервами внешнего долга, долга в иностранной валюте, импорта;
- сравнительно невысокие оценки факторов институционального качества и человеческого капитала.