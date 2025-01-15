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Экономика

Порядок регистрации и выдачи сертификатов для деятельности по майнингу изменили

Порядок регистрации и выдачи сертификатов для деятельности по майнингу в Кыргызстане изменили. Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о внесении изменений в некоторые решения в сфере оборота виртуальных активов.

Поясняется, что документ разработан в целях стимулирования развития рынка виртуальных активов и защиты прав/интересов инвесторов и направлен на достижение таких задач, как создание благоприятной среды для притока инвестиций в экономику, исправление неточностей и пробелов в законодательстве в области оборота виртуальных активов, урегулирование вопросов предотвращения использования виртуальных активов в отмывании денег и финансировании терроризма, стимулирование дальнейшего развития рынка виртуальных активов.

Согласно изменениям, повышаются требования к операторам торгов виртуальными активами, а также обновление в деятельности операторов обмена виртуальными активами, скорректированы положение об эмиссии виртуальных активов и порядок регистрации и выдачи сертификатов для деятельности по майнингу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316776/
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