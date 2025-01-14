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Экономика

Кыргызстан и КНР обсудили размещение ценных бумаг на китайском рынке

Глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев во время рабочей поездки в Гонконг встретился с руководителем местной администрации Джоном Ли и финансовым секретарем Полом Чаном. Об этом сообщили в кабмине.

Адылбек Касымалиев рассказал, что экономика Кыргызстана стабильно развивается: растут доходы бюджета, социальные выплаты, а ВВП на душу населения увеличился в два раза.

Он подчеркнул, что страна стремится стать транспортным и финансовым кластером Центральной Азии, привлекая инвестиции, в том числе из Гонконга.

Стороны обсудили возможность выпуска кыргызских ценных бумаг на рынке Гонконга, а также упрощение визового режима для граждан Кыргызстана.

Кроме того, затронули вопросы сотрудничества в образовании, включая студенческие обмены, взаимодействие между университетами и выделение мест для кыргызских студентов в вузах Гонконга.

Джон Ли отметил, что Гонконг поддерживает стремление Кыргызстана к сотрудничеству, и добавил, что особенно перспективным выглядит партнерство в финансовой сфере.

Во время рабочей поездки в Гонконг Адылбек Касымалиев встретился также с финансовым секретарем Полом Чаном.

Они обсудили, как можно расширить сотрудничество в финансах, банковской сфере, образовании и торговле.

Адылбек Касымалиев заявил, что Кыргызстан заинтересован в опыте Гонконга в создании финансовых центров, банковских систем и логистических хабов.

Также обсуждались планы по выпуску кыргызских облигаций в Гонконге.

Пол Чан отметил, что у стран есть хороший потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, и выразил готовность помогать в развитии финансовых и экономических связей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316748/
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