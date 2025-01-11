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Экономика

В Налоговой службе рассказали, кого именно освободят от ЭТТН

Сельхозпроизводителей и представителей швейной отрасли освободят от оформления электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН). Об этом сегодня, 11 января, сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков на встрече с представителями агропромышленного комплекса в Бишкеке.

«Определенные субъекты, такие как сельхозпроизводители и представители швейной отрасли, будут освобождены от требования оформлять ЭТТН», — заявил он.

В то же время другой представитель налоговой уточнил, что при импорте определенных товаров, например, семян, импортеру потребуется зарегистрировать товар с использованием ЭТТН.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316502/
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