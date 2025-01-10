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Экономика

Япония вводит санкции против компаний в восьми странах, в том числе Кыргызстана

Япония вводит санкции против ряда компаний в России, а также еще восьми стран, в том числе Кыргызстана. Об этом уведомило правительство Японии, сообщается на сайте МИД страны.

Согласно документу, санкции введены в отношении 11 физических лиц, 51 компании и 3 банков из РФ, а также десятков фирм и одного физлица из восьми государств.

Японский кабмин также ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступят в силу с 23 января.

Кроме того, отмечается, что в рамках антироссийских мер японские санкции будут действовать в отношении одного гражданина КНДР, 31 компании из Китая (18), Казахстана (1), Кыргызстана (2), ОАЭ (1), Таиланда (1) и Турции (8), а также одной кредитной организации из Грузии (MRB Bank).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316369/
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