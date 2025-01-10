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Экономика

Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на 10 января

Фото из интернета. Российский рубль остается самой нестабильной валютой: его курс меняется скачками, зачастую ощутимыми

Официальные курсы доллара, российского рубля и тенге повысились по отношению к сому, евро и юаня — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,9 сома, продают по 87,36 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87 сомов (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,31 сома, продают по 90,26 сома. Официальный курс — 89,6753 сома (снижение — 0,1 процента).

Российский рубль заметно подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,833 сома, продают по 0,877 сома. Курс НБ КР — 0,8396 сома (рост — 5,8 процента).

Курс казахского тенге также вырос. Сегодня его покупают по 0,1151 сома, продают по 0,1799 сома. Официальный курс — 0,1659 сома (рост — 0,55 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,5 сома, продают по 12,35 сома. Официальный курс — 11,8656 сома (снижение — 0,01 процента).

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