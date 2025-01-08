20:40
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Экономика

Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос

Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Отмечается, что с января по октябрь Туркменистан доставил в Кыргызстан 15,2 тысячи тонн томатов на сумму $8,9 миллиона. Это на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В Кыргызстан помидоры также привозят из Узбекистана, Китая, Ирана, Казахстана и Турции.

Сельскохозяйственное сотрудничество между Туркменистаном и Кыргызстаном охватывает различные области, включая обмен опытом, техниками и технологиями в агропроизводстве, а также развитие торговли.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316217/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Авиаперевозчики вводят ограничения на рейсы в Россию, включая и «Туркменистан»
Кыргызстан и Туркменистан обсудили перевозки в Европу и Россию
Садыр Жапаров встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Ашхабад шаарына келди
Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Туркменистан
Кыргызстанские деятели удостоены высшей культурной награды Туркменистана
Президент примет участие в форуме к 300-летию Махтумкули Фраги в Туркменистане
Строительство делового центра «Туркменистан» в Бишкеке обсудили чиновники
Ашхабад просит девять стран, в том числе Кыргызстан, депортировать своих граждан
Кыргызстан и Туркменистан обсудили вопрос строительства курорта в Чолпон-Ате
Популярные новости
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные Названы суммы переводов, которые российские банки расценивают как подозрительные
Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на&nbsp;8&nbsp;января Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января
Строить логистический центр Wildberries в&nbsp;Кыргызстане начнут в&nbsp;2025 году Строить логистический центр Wildberries в Кыргызстане начнут в 2025 году
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
20:31
Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительн...
20:08
В Гаити от рук бандформирований погибло более 5,6 тысячи человек в 2024 году
19:37
Центробанк Узбекистана ограничил количество банковских карт на одного человека
19:15
Поединок Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки признан лучшим по итогам 2024 года
19:01
В ООН на помощь Ливану запросили дополнительно $371,4 миллиона