Импорт томатов из Туркменистана в Кыргызстан значительно вырос в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Отмечается, что с января по октябрь Туркменистан доставил в Кыргызстан 15,2 тысячи тонн томатов на сумму $8,9 миллиона. Это на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В Кыргызстан помидоры также привозят из Узбекистана, Китая, Ирана, Казахстана и Турции.

Сельскохозяйственное сотрудничество между Туркменистаном и Кыргызстаном охватывает различные области, включая обмен опытом, техниками и технологиями в агропроизводстве, а также развитие торговли.