Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января

Фото из интернета. Российский рубль перед новым годом потерял более пяти процентов своей стоимости

Официальные курсы доллара, российского рубля, тенге и юаня снизились по отношению к сому, евро — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Регулятор последний раз обновлял официальные курсы 31 декабря 2024 года. На новогодних каникулах он этого не делал, но, судя по обменным пунктам, за неделю валюты не сильно изменили свои значения. Очередное обновление официальных курсов должно пройти ближе к вечеру.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,85 сома, продают по 87,35 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,9963 сома (снижение — 0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,59 сома, продают по 90,59 сома. Официальный курс — 90,6327 сома (рост — 0,04 процента).

Российский рубль серьезно просел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,757 сома, продают по 0,862 сома. Курс НБ КР — 0,7872 сома (падение — 5,07 процента).

Курс казахского тенге также снизился. Сегодня его покупают по 0,1141 сома, продают по 0,1815 сома. Официальный курс — 0,1667 сома (снижение — 0,18 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,55 сома, продают по 12,45 сома. Официальный курс — 11,9184 сома (снижение — 0,01 процента).