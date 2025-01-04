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Экономика

В 2024 году в Чуйскую область привлекли 44 миллиарда сомов инвестиций

В 2024 году в Чуйскую область привлекли 44 миллиарда сомов инвестиций. Об этом в интервью «Ала-Тоо 24» сообщил полномочный представитель президента в регионе Канат Джумагазиев.

По его словам, в области открылись 22 крупных промышленных предприятия, на которых создали более 6 тысяч 700 рабочих мест. Он отметил, что в 2023 году в области создали чуть более 3 тысяч новых рабочих мест.

Канат Джумагазиев рассказал, что среди 22 предприятий, открытых в 2024 году, — текстильная фабрика в Кара-Балте, цементные завод в Иссык-Атинском и Кеминском районах, завод по производству автомобилей в Московском районе.

Среди достижений в 2024 году полпред отметил запуск маркетплейса «Лимон шопинг», через который фермеры и другие производители могут продавать свою продукцию не только в Кыргызстане, но и за рубеж.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316004/
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